Krieger keert in Turkije terug in koers, Philipsen kopman Alpecin-Fenix

Goed nieuws voor Alexander Krieger. De 29-jarige Duitser van Alpecin-Fenix staat voor zijn rentree in het peloton, nadat hij in december zwaar geblesseerd raakte bij een trainingsongeluk. Krieger behoort tot de selectie voor de Ronde van Turkije, die komende zondag begint.

Krieger liep bij het trainingsongeluk meerdere breuken op in zijn gezicht en brak daarnaast zijn rechterarm en zijn linkerelleboog. Om dat te herstellen moest hij een paar keer geopereerd worden. Sindsdien kwam Krieger, logischerwijs, niet meer in actie. In de Ronde van Turkije (2.Pro) staat hij daarom voor zijn seizoensdebuut.

De selectie van Alpecin-Fenix in de achtdaagse rittenkoers wordt gebouwd rond sprinter Jasper Philipsen. Ook de rappe Italiaan Sacha Modolo behoort tot de kern van de Belgische formatie. De rest van de ploeg wordt later bekendgemaakt.