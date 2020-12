Meerdere botbreuken bij Krieger (Alpecin-Fenix) na trainingsongeluk

Alexander Krieger is voorlopig uitgeschakeld, nadat hij vorige week betrokken was bij een trainingsongeluk. De 29-jarige Duitser heeft meerdere breuken opgelopen in zijn gezicht en daarnaast zijn rechterarm en zijn linkerelleboog gebroken.

De Duitse hardrijder van Alpecin-Fenix heeft al een operatie ondergaan en moet dinsdag nog een keer onder het mes. Afgelopen seizoen behaalde Krieger de nodige ereplaatsen (en dus UCI-punten) voor zijn Belgische ploeg. Hij werd onder meer derde op het Duits kampioenschap, vijfde in de Tour du Doubs, vierde in Antwerp Port Epic en tweede in Parijs-Chauny.

Ook over de blessure van de 20-jarige Niels Vandeputte is een update te melden. Hij brak tijdens de verkenning van de cross in Antwerpen een rugwervel en draagt momenteel een corset ter stabilisatie. Nader onderzoek wees uit dat de wervel niet ernstig beschadigd is geraakt. Vandeputte kan daardoor rustig de binnentraining hervatten. Voorlopig mag hij nog niet buiten trainen of wedstrijden rijden.