Kragh Andersen koning van Frankfurt: “Deze overwinning betekent veel voor me”

Op de Dag van de Arbeid beleefde Søren Kragh Andersen een perfecte werkdag. De renner van Alpecin-Deceuninck won vandaag namelijk op overtuigende wijze de 60ste editie van Eschborn-Frankfurt, en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen en voor zijn Belgische werkgever.

Kragh Andersen kwam als eerste over de streep, maar de wedstrijd zelf verliep niet zonder slag of stoot. “Het was echt een zeer zware wedstrijd met heel veel hoogtemeters. Meer dan had ik verwacht. Ik zag serieus af op de tweede passage van de Feldberg, maar ik gaf niet op en uiteindelijk verliep de race perfect”, begon hij zijn relaas in het flashinterview.

De Deen bevond zich, na de laatste passage van de steile Mammolshain, in een elitegroepje met nog negen andere coureurs. “Toen ik hoorde dat we een gat hadden, wist ik meteen: nu moet ik echt alles geven en goed met de andere renners samenwerken. Als ze ons terugpakken, maar ik geen kans met alle sprinters nog in de groep.”

De groep met Kragh Andersen bleef in de finale vooruit en dus kregen we een sprint met tien om de overwinning. De Deen ging de sprint al van bijzonder ver aan. “Ik wist dat de andere jongens ook pijn in de benen voelden. Ik geef altijd de voorkeur om als eerste aan de sprint te beginnen. In de voorgaande klassiekers won ik zo de spurt van een tweede of derde groep. Ik dacht gewoon: als ik de sprint vroeg begin, heb ik de beste kans.”

Lees ook: Soren Kragh Andersen bezorgt Alpecin-Deceuninck de zege in Eschborn-Frankfurt

Het bleek de juiste tactiek en dus heeft Kragh Andersen zijn eerste zege van het seizoen te pakken. Voor de klassiekerspecialist is het bovendien zijn eerste overwinning in bijna drie(!) jaar tijd en dus valt er een sportieve last van zijn schouders. “Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Het was namelijk al lang geleden dat ik nog eens won. Het is dus een mooie dag.”