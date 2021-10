Koppenbergcross voor vrouwen wordt GP Jolien Verschueren: “Mooi eerbetoon”

Vier maand na haar overlijden krijgt Jolien Verschueren een mooi eerbetoon De vrouwenwedstrijd op de Koppenberg van aanstaande maandag, wordt omgedoopt tot de Grote Prijs Jolien Verschueren. “Als ze ergens herinnerd moet worden, dan hier”, zegt Erwin Vervecken. Verschueren was zowel in 2015 als in 2016 de beste op de Bult van Melden.

Jolien Verschueren verloor de voorbije zomer een oneerlijke strijd. In 2015 werd bij toeval een gezwel in het hoofd ontdekt tijdens een scan na een val op training, maar behandeling ervan bleek niet nodig. Drie jaar later bleek de tumor plots te groeien en werd wel operatief ingegrepen.

Wat volgde was een lange revalidatie met veel ups en downs. Verschueren, die haar veldritcarrière combineerde met een job als kleurterjuf, knokte hard en kon anderhalf jaar later opnieuw genieten van haar grote liefde, de cross. Ook al protesteerde haar lichaam af en toe, ze bleef het beste van zichzelf geven.

Twee keer winst op de Koppenberg

Exact een jaar geleden reed ze – niet toevallig – de Koppenbergcross als laatste wedstrijd. Sportief een tegenvaller: ze werd 51ste en laatste en was na afloop bijzonder ontgoocheld. Maar Verschueren hield van de Koppenberg, haar Koppenberg, waar ze zich zowel in 2015 als in 2016 tot winnares kroonde.

Deze zomer, vlak na haar overlijden, kaartte Paul Herygers het item al aan. “Ik hoopt dat ze een eerbetoon krijgt op haar berg”, liet de voormalige wereldkampioen zich ontvallen. “Daar heeft ze als klimster haar successen geboekt, daar heeft ze de wereld verbaasd.”

Organisator Golazo voegt nu de daad bij het woord en doopt de vrouwenwedstrijd in de opener van de X2O Trofee om tot de GP Jolien Verschueren. “Als ze ergens herinnerd moet worden, dan hier”, klinkt het uit monde van Erwin Vervecken van Golazo. “We maken er een mooi eerbetoon van.”