Veldrijdster Jolien Verschueren (31) overleden

Jolien Verschueren is op 31-jarige leeftijd overleden. De veldrijdster, die twee keer de Koppenbergcross won, was al enige tijd ziek. Ze had kanker. Afgelopen nacht is ze overleden.

“Na een lange en zware strijd tegen kanker, is Jolien deze nacht overleden. Bedankt aan alle supporters die haar onvoorwaardelijk zijn blijven steunen. Hierbij vragen wij ook de rust en privacy van haar familie te respecteren”, is te lezen op de supporterspagina van Jolien Verschueren.

Bij Verschueren, die het veldrijden combineerde met werk als kleuterleidster, werd enkele jaren terug een kwaadaardige hersentumor ontdekt, waarna een periode van radiotherapie, chemobehandelingen en revalideren volgde. Ze maakte nog wel haar comeback, maar dat duurde niet lang meer. Haar laatste veldrit reed ze in oktober 2020 tijdens de Koppenbergcross. Ze werd toen 51ste.

Het gezwel werd in 2015 per toeval ontdekt bij Verschueren tijdens een scan na een valpartij op een training. Verdere behandeling bleek toen niet nodig. Tijdens een medische check-up werd in 2018 duidelijk dat het gezwel gegroeid was. Daarna is er beslist om het onmiddellijk weg te snijden. De kanker was daarmee echter niet weg.

De redactie van WielerFlits betuigt haar medeleven aan de familie van Jolien Verschueren.