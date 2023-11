Niels Bastiaens • donderdag 2 november 2023 om 14:51

Koppenbergcross in 2024 op alternatieve datum?

De organisatoren van de Koppenbergcross werden woensdag op de Bult van Melden verrast met slecht nieuws over de editie van 2024. Het lijkt namelijk onmogelijk om de wedstrijd dan op haar vaste datum sinds 1999 – 1 november – te laten doorgaan

“Het Europees kampioenschap veldrijden heeft een vaste datum, in het eerste weekend van november. Volgend jaar zou dat op 2 en 3 november vallen. Dan kan je de Koppenbergcross niet op 1 november organiseren. Zeker omdat het EK dan in Spanje plaatsvindt: geen evidente verplaatsing”, stelt Erwin Vervecken van organisator Golazo.

Hoe kan het dat de organisatoren daar niet eerder rekening mee hadden gehouden? “We dachten dat 1 november volgend jaar op een donderdag zou vallen, maar omdat het een schrikkeljaar zal zijn, schuift alles twee dagen op ten opzichte van dit jaar.”

Niet uitzonderlijk

“Niet organiseren is hoe dan ook geen optie”, geeft Vervecken nog mee. “Wat die andere datum dan wordt? Dat zullen we nog eens moeten bekijken. In december moeten we alles doorgeven aan de UCI en tijdens het WK krijgen we de definitieve kalender te zien.”

Dat de Koppenbergcross niet op Allerheiligen zou doorgaan, is nochtans geen unicum. Ook in 2009 moesten de organisatoren uitwijken voor de EK’s, die toen nog alleen bij de jeugd werden georganiseerd. De Koppenbergcross kwam zo op 25 oktober te staan, in 2020 ging de cross door op 31 oktober.