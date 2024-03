donderdag 7 maart 2024 om 10:01

Kopmannen Visma | Lease a Bike tonen zich in Parijs-Nice: “Was een slijtageslag”

Matteo Jorgenson en Wilco Kelderman kunnen tevreden terugblikken op de vierde etappe van Parijs-Nice. De twee kopmannen van Visma | Lease a Bike wisten de schifting op weg naar de Mont Brouilly te overleven en kwamen respectievelijk als achtste en elfde over de finish.

Dat zag ook Frans Maassen, de ploegleider van Visma | Lease a Bike in Parijs-Nice. “Een prima prestatie van Wilco en Matteo”, luidt zijn oordeel. “Ze zaten op de slotklim goed van voren en hielden goed stand. Van Matteo hadden we wel gedacht dat hij goed zou zijn, maar hiermee bevestigt hij wat we hoopten. We moesten de koers ondergaan en ik vind dat de jongens een goede koers hebben gereden.”

In de rit naar de Mont Brouilly bleven de grote verschillen tussen de toppers uit, maar werd het kaf wel flink van het koren gescheiden. “Het was een slijtageslag”, aldus Maassen. “Op het einde bleven er nog maar vijftien renners over, dus dat zegt wel genoeg.”

In het algemeen klassement is Jorgenson de eerste renner van Visma | Lease a Bike. De Amerikaan staat voorlopig achtste, op dik vijftig seconden van nieuwe leider Luke Plapp. “Ons doel is om een zo goed mogelijk klassement te rijden. Donderdag is er opnieuw een kans om te sprinten met Olav Kooij en daarna gaan we kijken wat er nog mogelijk is in het algemeen klassement”, blikt Maassen vooruit.