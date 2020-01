Kopmannen Movistar maken programma bekend dinsdag 28 januari 2020 om 19:35

Alejandro Valverde, Enric Mas en Marc Soler zijn klaar voor het nieuwe wielerseizoen, nu de drie kopmannen van Movistar hun programma hebben bekendgemaakt. Zowel Valverde, Mas en Soler staan komende zomer aan de start van de Tour de France.

De drie sterkhouders van Movistar beginnen allemaal op het eiland Mallorca, voor de Challenge Mallorca, een viertal op zichzelf staande eendagskoersen met afwisselend kansen voor sprinters en klimmers. Valverde en Soler trekken vervolgens naar de Ronde van Valencia, terwijl Mas bijna twee weken later zijn opwachting maakt in de Ruta del Sol.

Maar we beginnen bij Valverde. De 39-jarige coureur reist na de serie eendagswedstrijden op Mallorca en de Ronde van Valencia door naar zijn thuisregio Murcia voor de tweedaagse Vuelta a Murcia. Verder staan de UAE Tour, Strade Bianche en de Ronde van Catalonië op het programma in aanloop naar de voorjaarsklassiekers.

Olympische Spelen

Zeker is dat Valverde zal meedoen aan Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Zijn ploeg Movistar rept met geen woord over de Ronde van Vlaanderen, maar het is niet uitgesloten dat Valverde ook Vlaanderens Mooiste zal betwisten. Na een korte rustperiode volgen nog enkele belangrijke koersen.

We hebben het dan over de Tour, de Olympische Spelen in Tokio, de Vuelta a España en het WK in Aigle en Martigny. Mas richt zich in 2020 dan weer volledig op de Tour de France. Het is nog niet bekend of de kersverse aanwinst ook de Vuelta zal rijden, al gaf hij eerder wel aan graag twee grote rondes te betwisten. Soler zal net als Valverde de Tour en Vuelta combineren.

Programma kopmannen Movistar Alejandro Valverde

Challenge Mallorca (30 januari-2 februari)

Ronde van Valencia (5-9 februari)

Ronde van Murcia (14-15 februari)

UAE Tour (23-29 februari)

Strade Bianche (7 maart)

Ronde van Catalonië (23-29 maart)

Dwars door Vlaanderen (1 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Tour de France (27 juni-19 juli)

Olympische Spelen wegrit (25 juli)*

Vuelta a España (14 augustus-6 september)

WK wielrennen wegrit (27 september)* * Mits Valverde deel uitmaakt van de Spaanse selectie Enric Mas

Challenge Mallorca (30 januari-2 februari)

Ruta del Sol (19-23 februari)

Parijs-Nice (8-15 maart)

Ronde van het Baskenland (6-11 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Critérium du Dauphiné (31 mei-7 juni)

Tour de France (27 juni-19 juli) Marc Soler

Challenge Mallorca (30 januari-2 februari)

Ronde van Valencia (5-9 februari)

Ruta del Sol (19-23 februari)

Strade Bianche (7 maart)

Tirreno-Adriatico (11-17 maart)

Ronde van Catalonië (23-29 maart)

Ronde van Zwitserland (7-14 juni)

Tour de France (27 juni-19 juli)

Olympische Spelen wegrit (25 juli)*

Vuelta a España (14 augustus-6 september) * Mits Soler deel uitmaakt van de Spaanse selectie