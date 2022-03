Kopmannen BikeExchange-Jayco ziek: opgave Matthews, Yates twijfelgeval

Dat het wielerpeloton getroffen wordt door een ziektegolf, is al even bekend. BikeExchange-Jayco heeft er nu ook mee te maken, want kopmannen Michael Matthews en Simon Yates zijn aan het kwakkelen in de Ronde van Catalonië. Bling Matthews, die maandag nog de openingsrit won, heeft al opgegeven.

“Michael voelde zich niet goed vandaag en nadat hij ziek is geworden, hebben we besloten dat het beter is voor hem om af te stappen”, vertelt ploegleider Gene Bates van BikeExchange-Jayco via de ploegkanalen. Er staat dan ook een DNF achter de naam van de Australische sprinter in de derde etappe.

Yates ziek na Parijs-Nice

Simon Yates was een van de favorieten voor de eindzege in Catalonië, nadat hij in Parijs-Nice Primož Roglič nog tot het uiterste dwong in de slotrit. Maar de Britse klimmer moest vroeg lossen op de slotklim naar La Molina. “Simon begon aan deze wedstrijd terwijl hij nog herstellende was van een milde ziekte, wat geen corona was”, aldus Bates.

“Die ziekte had hij na Parijs-Nice opgelopen. Maar vandaag voelde hij zich niet helemaal lekker op de fiets. We gaan kijken hoe hij zich morgenochtend voelt. Dan nemen we een beslissing om te kijken of hij verder kan”, zegt de ploegleider over Yates, die op La Molina 90ste werd op meer dan tien minuten van ritwinnaar Ben O’Connor.