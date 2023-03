Kopecky over val Wiebes: “Stopte even om te kijken of ze oké was”

Lotte Kopecky is trots op de solozege van ploeggenote Marlen Reusser in Gent-Wevelgem. “Toen ik haar zag aanvallen, wist ik dat we haar niet meer terug zouden zien. Ik wist dat ze dit in zich had”, glundert de Belgische voor de camera van Cycling Pro Net.

Het was een goede dag voor de rensters van SD Worx: door de aanval van Reusser kon de rest van de ploeg het rustig aan doen in het peloton. “Soms begrijp ik de andere teams niet zo goed”, bekent Kopecky. “Als ik sportief directeur zou zijn, zou ik meteen gereageerd hebben op die aanval van Reusser. Voor ons pakte het nu echter goed uit.”

Toch was er ook minder goed nieuws voor de Nederlandse topformatie. Lorena Wiebes ging diep in de finale – samen met onder meer Elena Cecchini en Elisa Balsamo – namelijk hard onderuit. “Lorena reed in een gootje en kwam daardoor ten val”, zei Kopecky over dat moment. “Ik stopte even om te kijken of ze oké was, omdat ik haar hoorde schreeuwen. Volgens mij gaat het nu redelijk, ik hoop dat ze niet teveel blessures heeft. Ik zal straks wel zien hoe ze uit de auto komt.” SD Worx heeft nog geen update gegeven over de situatie van Wiebes.

🚴🇧🇪 | De koers ligt al in de plooi, maar toch gaan Wiebes en Kopecky nog samen onderuit. Hopelijk valt de schade mee… 💥💥 #GentWevelgem 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Ht4ig1TzN8 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 26, 2023

