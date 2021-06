Kopecky na eerste klassementszege: “Blij met hoe alles gaat”

Lotte Kopecky trok met een ferme versnelling op de Muur van Geraardsbergen de eindwinst naar zich toe in de Lotto Belgium Tour. Voor de Belgische renster was het haar eerste klassementszege uit haar carrière. “Dat voelt heel goed.”

“Vergeleken met een week geleden is mijn gevoel stukken beter, daar ben ik echt blij mee”, vertelt Kopecky naderhand. Normaal gesproken koerst de 25-jarige renster voor Liv Racing, maar in de Lotto Belgium Tour vormde ze met Kim De Baat, Jolien D’hoore, Jinse Peeters en Ellen Feytens een Belgische gelegenheidsploeg.

Voor Kopecky verliep de slotetappe perfect, met gelegenheidsploeggenoot D’hoore in de vlucht van de dag. “Er was ook iemand van Trek-Segafredo mee, dus Team DSM (de ploeg van Lorena Wiebes) moest samen met Canyon-SRAM het gat dichtrijden. Voor ons was dat het een perfect scenario. Het is ook mooi dat Jolien zo hard voor mij heeft gewerkt.”

‘Ellen moest mij lossen, niet andersom’

Op de laatste beklimming van de Muur van Geraardsbergen reed Kopecky samen met Ellen van Dijk en Yara Kastelijn weg bij de rest. “Ellen stond zeven seconden achter mij, dus zij moest mij lossen, niet andersom. Ik bleef rustig. De Muur ligt mij heel goed, dus ik moest slechts het juiste moment afwachten. Met nog 200 meter ben ik op instinct aangegaan.”

De Belgische vindt het heel mooi om weer tussen het publiek te rijden. “Het geeft de wedstrijd echt een andere sfeer, dus ik ben heel blij dat het mogelijk was vandaag. Of ik tevreden met mijn vorm ben? Tot dusver ben ik echt blij met hoe alles gaat. Nu ga ik terug naar de baan, dus het was in feite mijn laatste wegwedstrijd voor de Spelen.”