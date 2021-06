Lotte Kopecky wint slotetappe en eindklassement Lotto Belgium Tour

Lotte Kopecky is de nieuwe eindwinnares van de Lotto Belgium Tour. In de slotrit, die deels over het parcours van de Ronde van Vlaanderen voerde, kwam de Belgische renster als eerste over de streep en wist ze Lorena Wiebes, die op de slotklim viel, uit de rode trui te rijden.

Met Wiebes in de rode leiderstrui werd om half een de slotetappe over de Vlaamse heuvels en kasseien op gang gebracht: twee grote ronden van elk 29 kilometer en twee lokale van achttien, met vier maal de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen. Rond halfkoers kwam een kopgroep tot stand, met daarbij Trixi Worrack, Janneke Ensing, Catalina Soto, de nummer zes in de stand Jolien D’hoore, Anne Dorthe Ysland en aanvankelijk ook Valentine Fortin.

Op de derde beklimming van de Bosberg, op dertig kilometer van de streep, viel nummer drie in het klassement Ellen van Dijk aan en alleen Lotte Kopecky (tweede) kon volgen. Samen reden zij het gat dicht naar de kopgroep, waar hun ploeggenotes bij Trek-Segafredo en Team België, Trixi Worrack en Jolien D’hoore, al op hen wachtten. Daarachter nam de ploeg van rode trui Wiebes, die in Brugge de eerste etappe al wist te winnen, de controle in handen.

Van Dijk krijgt Kopecky niet los

Op de voorlaatste beklimming van de Muur versnelde Van Dijk en zij zag hoe Kopecky en Ensing hun wagonnetje aanhaakten. Met zijn drieën reden zij weer wat verder weg bij het peloton. Van Dijk probeerde Kopecky te lossen, maar die kraakte niet. Intussen kwam de achtervolgende groep steeds dichterbij en met nog zeven kilometer te gaan waren Van Dijk en Kopecky ingelopen. Even probeerde Ensing het nog alleen, maar op zes kilometer van de streep was alles samen.

Gegroepeerd reed het peloton naar Geraardsbergen voor de laatste keer de Muur, waar ook de streep lag. Georgi Pfeiffer, ploeggenote van Wiebes, leidde het pak over de vesten. Daar raakte Wiebes echter verstrikt in de fiets van een concurrente en zo zag zij haar kansen in rook opgaan. Van voren reden Van Dijk en Kopecky weg en ook Yara Kastelijn haakte aan. Kopecky was de sterkste van de drie en wist zowel de slotetappe als de eindzege naar zich toe te trekken.