Kopecky klaart als enkeling de klus op het BK: “Had het gevoel dat ik controle had”

Lotte Kopecky is voor de derde keer in haar carrière Belgisch wegkampioene geworden bij de elite vrouwen. In een sprint stond er geen maat op de renster van SD Worx, die zonder ploeggenotes aan de start stond. “De wedstrijd ging beter dan ik verwacht had”, zei een blije Kopecky na afloop. Afgelopen donderdag werd ze ook al Belgisch kampioene tijdrijden.

“Het was misschien een voordeel dat er niet één groot blok was, waardoor andere ploegen ook belang hadden bij het niet laten wegrijden van bepaalde groepjes”, aldus Kopecky. “Elke kilometer dat de groep bijeen bleef, was ik heel content. Ik kon niet op alles reageren, ik moest mijn momenten kiezen. Soms had ik echt wel van: shit, nu gaat er niemand, nu moet ik echt zelf gaan. Het was voor mij een beetje gokken: wat kan ik laten rijden en wat niet?”

Voelde ze dat uiteindelijk ook in de benen? “Dat zijn wel inspanning die ik relatief goed verkeer. Dat viel wel goed mee. Ik dacht wel: bij elke inspanning die ik lever, verlies ik wat van mijn sprint. Maar op zich had ik wel het gevoel dat ik de controle over de wedstrijd had.”

Lees ook: Eenling Lotte Kopecky zet massasprint naar haar hand op BK wielrennen

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een sprint, waarin Kopecky veruit de snelste was. “Ik zag Fenix naar voren rijden. Ik dacht: hier moet ik in het wiel zitten. Maar het was tegenwind. Als je dan te vroeg op kop zit, is dat in je nadeel. Ik denk dat ik op driehonderd, driehonderdvijftig meter van de streep op kop zat. Dat was te vroeg om de sprint aan te zetten. Het was wachten tot het bordje van de tweehonderd meter.”