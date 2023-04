Kopecky (2e) blij voor ploeggenote Vollering: “Het is mooi verdeeld”

Een nieuw één-tweetje voor SD Worx, dit keer in de Amstel Gold Race. Demi Vollering kwam met voorsprong als eerste over de finish, terwijl Lotte Kopecky de sprint voor plek twee wist te winnen. Na afloop waren er dan ook alleen maar lachende gezichten. Ook Kopecky was meer dan tevreden. “Het is mooi verdeeld”, citeert Sporza.

Kopecky kwam na een zware wedstrijd met de sterkste klimmers over de top van de laatste keer Cauberg, maar zag vervolgens haar ploeggenote Vollering wegspringen uit de eerste groep. “Of ik gevloekt heb bij de aanval van Demi? Nee, dit was vooraf afgesproken. Ik wist dat het zou gebeuren.”

Kopecky baalt dan ook niet van haar tweede plaats. “Ik win de Ronde van Vlaanderen, Demi werd toen tweede. Zij wint nu haar Amstel Gold Race, ik ben tweede. Het is mooi verdeeld. En Demi wou deze wedstrijd absoluut winnen.”

“Ik voelde me bergop sterk en ik zag weer een heel sterke ploeg. Dat is ook de verdienste van onze ploegmates. Voor ons is het heel mooi, maar ik begrijp dat mensen daar anders over denken. Wij klagen in elk geval niet. Of het goed is voor de wielersport? Elk team wil een zo sterk mogelijke ploeg. Kijk naar Jumbo-Visma bij de mannen. Daar kun je die vraag ook stellen.”

Met een tweede plaats in de Amstel Gold Race zet Kopecky nu een punt achter een zeer succesvol voorseizoen. Ze wist met de Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad twee prestigieuze klassiekers te winnen en was ook de beste in Nokere Koerse. Verder werd ze dus tweede in de Amstel, maar ook in Strade Bianche.