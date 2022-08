Koos Moerenhout houdt Fabio Jakobsen buiten WK-selectie

Geen Fabio Jakobsen op het WK wielrennen volgende maand in Wollongong, Australië. De kersverse Europees kampioen hield zelf de deur op een kier in gesprek met WielerFlits, maar na een belletje met bondscoach Koos Moerenhout is die deur dicht. “Op dit parcours gaat zich een ander scenario voltrekken dan een sprint”, aldus Moerenhout.

“Ik moet nog met Koos bellen, maar ik heb het parcours bekeken. Het is lastig, maar het is geen parcours voor de pure klimmers, dus wie weet…”, zei Jakobsen vorige week tegen ons. Inmiddels heeft dat telefoongesprek plaatsgevonden. Moerenhout vertelt tegen het AD dat hij Jakobsen heeft moeten teleurstellen. “We moeten keuzes maken. We hebben er uitgebreid over gesproken en hij snapt het ook wel. Het is een zwaar parcours.”

Het WK is 266,9 kilometer lang en kent een lokale omloop van 17 kilometer met daarin twee korte klimmetjes. “De lokale mensen daar zeggen: het is Amstel Gold Race meets Luik-Bastenaken-Luik. Vrij vroeg in de koers zit een lastige klim en en vervolgens komen er twaalf rondes met elke keer een klim van 1,1 kilometer die nog vrij steil is. Het wordt een rollercoaster en selectief”, aldus Moerenhout.

De Nederlandse selectie zal in Wollongong waarschijnlijk aangevoerd worden door Mathieu van der Poel, die vorige week na lange absentie zijn rentree maakte in de Druivenkoers. “Dan hebben we een heel goede troef in handen. Hij gaat er niet heen om alleen mee te doen. Mathieu heeft het in zich om heel snel in vorm te komen. Hopelijk gebeurt dat nu ook”, zegt de bondscoach.