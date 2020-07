Koos Moerenhout heeft een WK-plan: “Met Dumoulin en Mollema als belangrijke pijlers” zaterdag 11 juli 2020 om 08:55

Hoe de hiërarchie binnen de Nederlandse WK-ploeg er gaat uitzien, over tweeënhalve maand in het Zwitserse Aigle en Martigny? Voor die vraag is het nu nog te vroeg, aldus bondscoach Koos Moerenhout. “Het maffe aan de huidige situatie is natuurlijk dat er nog geen meter is gefietst.”

Toch heeft Moerenhout wel al een plan en een uitgangspunt in zijn hoofd voor de wegwedstrijd op 27 september, laat hij weten in een gesprek met het AD. “Met Tom Dumoulin en Bauke Mollema als belangrijke pijlers van de ploeg. Maar we hebben natuurlijk een brede groep met goede klimmers met ook Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Wout Poels en Sam Oomen. Het is simpelweg te vroeg om nu al een duidelijke hiërarchie te benoemen.”

Ook wil Moerenhout Mathieu van der Poel niet uitvlakken. “Wat wel zo is: het parcours van vorig jaar in Yorkshire was op zijn lijf geschreven, dat is nu in Zwitserland niet het geval. Een andere rol voor hem? In dienst van de ploeg? Daar moet ik echt nog over nadenken. Het veld ligt nog wel open. Ik bedoel: er is niemand die op voorhand niet wil rijden. Ik heb de jongens de afgelopen periode niet gestalkt, maar wel contact met ze onderhouden.”

Dilemma

Uiterlijk 10 september moet de bondscoach zijn lijst met namen hebben doorgegeven aan de UCI. “Juist, dat is tíjdens de Tour”, stelt hij vast. “Ik weet nog niet of ik die volle tijd benut. Misschien kies ik ervoor om de selectie al voor de Tour te maken, zodat iedereen duidelijkheid heeft. Aan de andere kant wil je ook kijken hoe renners het in de Ronde van Frankrijk doen. Dat is nog een dilemma.”