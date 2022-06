Kooij wint na declassering Mareczko: “Aparte manier om een zege bij te schrijven”

Olav Kooij is de ZLM Tour begonnen met een twee op twee. De sprinter van Jumbo-Visma kwam in de tweede rit weliswaar als tweede over de streep, maar zag Jakub Mareczko na afloop gedeclasseerd worden.

Het incident gebeurde in de laatste 300 meter van de tweede etappe naar Goes. INEOS Grenadiers deed een lead out voor Elia Viviani, die op zijn beurt Jakub Mareczko in zijn wiel had. Daarachter reed de trein van Jumbo-Visma, met Mick van Dijke in dienst van Olav Kooij. Op het moment dat Mareczko zijn sprint inzette, maakte hij een zwieper naar links. Daar reed Van Dijke, die daardoor moest uitwijken en door die beweging ook gele trui Kooij hinderde.

Kort na de finish haalde Van Dijke al verhaal bij Mareczko en die manoeuvre kreeg dus ook bij de jury nog een staartje. Die besloot namelijk Mareczko terug te zetten in de uitslag, naar de laatste plek van de kopgroep. Kooij profiteerde en kreeg de ritzege in de schoot geworpen; hij verstevigt daardoor ook zijn leidende positie in het algemeen klassement van de ZLM Tour. “Dit is wel een aparte manier om een overwinning bij te schrijven”, liet Kooij na afloop weten op de ploegsite van Jumbo-Visma.

“Uiteraard was ik liever met mijn handen in de lucht over de finish gekomen”, vervolgt Kooij. “Als ploeg waren we de hele dag goed vertegenwoordigd. We draaiden op het juiste moment de gaskraan open en dan weet je dat je mogelijk een schifting kunt veroorzaken. Dat lukte gelukkig, waarna we met een mooie groep overbleven. Bij de laatste rotonde hebben we te lang gewacht. Als je de hele koers een overwicht hebt, wil je het ook graag afmaken. Jammer genoeg lukte dat niet, maar uiteindelijk win ik hier toch mijn tweede etappe.”