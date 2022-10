Kooij verslaat wereldtop in Münsterland Giro: “Dat maakt het extra mooi”

Olav Kooij rijgt ondanks zijn jeugdige leeftijd de zeges aaneen op het hoogste niveau. De nog altijd maar 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma boekte vandaag in de Sparkassen Münsterland Giro alweer zijn twaalfde overwinning van het seizoen, door af te rekenen met wereldtoppers als Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.

Kooij bleek na een hectische finale over de snelste benen te beschikken. “Je wacht de hele dag op een sprint en dan hoop je uiteindelijk ook te kunnen sprinten”, liet de Nederlander na afloop weten in het flashinterview. “Ik wist op het einde een gaatje te vinden en voelde dat ik nog een versnelling in de benen had. Het is mooi om weer een overwinning mee te pakken. Het is een goed seizoen en dan wil je het ook mooi afsluiten. Ik ben hier erg blij mee.”

In de sprint stond er geen maat op Kooij, maar toch voelde de sprinter zich bij de start niet opperbest. “Ik voelde me niet al te goed na mijn terugreis uit Australië (Kooij deed mee aan het WK voor beloften, red.), dus ik wist niet echt wat ik kon verwachten. In de finale had ik echter het goede gevoel weer te pakken en blijkbaar zat er nog iets in de benen.”

Succes in een grote ronde

In de laatste kilometers wist geen enkele ploeg een fatsoenlijke sprinttrein te formeren, zag ook Kooij. “Het ging heel erg snel in de laatste rondes. We hadden zelf een mannetje minder in de finale, aangezien Edo’s (Edoardo Affini, red.) ketting eraf viel. We begonnen bovendien ook maar met vijf renners aan de koers, maar iedereen deed zijn werk wel goed. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor.”

Kooij wist het werk van zijn ploeggenoten met verve af te ronden en versloeg met Philipsen, Sam Bennett, Jakobsen en Groenewegen toch niet de minste namen. “Je wil natuurlijk altijd winnen, maar het is extra mooi als je de wereldtop kunt verslaan. Zij hebben het al laten zien in grote rondes. Ik hoop dat binnenkort ook te doen.”