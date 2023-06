Kooij verklaart verlenging bij Jumbo-Visma: “Kan hier het beste uit mezelf halen”

Olav Kooij leek op weg naar de uitgang bij Jumbo-Visma, maar de Nederlandse sprinter besloot vandaag zijn aflopende contract ‘gewoon’ te verlengen tot eind 2025. Vanwaar de keuze voor een langer verblijf? “Ik voel me hier enorm thuis. Hier kan ik het beste uit mezelf halen”, legt Kooij uit.

Kooij begon in 2021 in het tenue van Jumbo-Visma aan zijn profavontuur en zal dus ook de komende jaren uitkomen voor de Nederlandse formatie. “Ik ben superblij dat ik nog twee jaar langer bij deze ploeg kan blijven”, laat de nog altijd maar 21-jarige sprinter weten op de website van zijn werkgever. “Ik voel me hier enorm thuis en heb mezelf hier de laatste jaren op een hele fijne manier verder kunnen ontwikkelen. Hier kan ik het beste uit mezelf halen, zowel qua begeleiding als wedstrijdprogramma.”

“Op dat elan wil ik de komende twee jaar verdergaan.” Kooij wil zich de komende jaren niet alleen verder ontwikkelen als sprinter. “De afgelopen jaren hebben we telkens logische stappen gezet in mijn wedstrijdprogramma. De komende twee jaar zullen we dat ook weer doen. Ik wil sprints blijven winnen, maar afgelopen voorjaar heb ik ook laten zien dat ik in bepaalde voorjaarsklassiekers mee kan doen. Op die twee vlakken wil ik me verder ontwikkelen.”

Debuut in een grote ronde

Kooij wil verder ook graag zijn debuut maken in een grote ronde, maar kreeg voorlopig nog niet de kans bij Jumbo-Visma. Daar komt volgend jaar verandering in, zo laat sportief manager Merijn Zeeman weten. “Met Olav hebben we grote doelen en dat betekent dat hij volgend jaar zijn debuut zal maken in een grote ronde. Naast het sprinten op topniveau heeft hij ook in de klassiekers mogelijkheden. Hij past perfect in onze klassiekerstrategie.”

“We zijn heel blij en trots dat Olav bij ons team blijft”, vult Zeeman aan. “We hebben de laatste maanden intensieve gesprekken gevoerd over de sportieve toekomst van Olav bij onze ploeg. Daarin hebben we eerlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar besproken. Iedereen kent de kracht van onze ploeg en onze rennersgroep. Samen redeneren we vanuit onze resultaatdoelen, maar ook de ontwikkeling van onze renners speelt daarin een belangrijke rol. Ik ben heel blij dat Olav zich in onze filosofie kan vinden.”