Olav Kooij valt in proloog Deutschland Tour, Mick van Dijke vierde: “Maakt me trots”

Jumbo-Visma had woensdag twee renners in de top-tien van de proloog van de Deutschland Tour. Tobias Foss werd negende, Mick van Dijke vierde. En met een elfde plek deed ook Lars Boven prima mee. Een val van Olav Kooij was dan weer een domper voor de Nederlandse ploeg.

“Ik ben blij met hoe ik mijn proloog gereden heb”, zegt de 22-jarige Van Dijke, die enkel wereldkampioen Filippo Ganna, Bauke Mollema en Nils Politt voor moest laten. Yves Lampaert, de winnaar van de openingstijdrit in de Tour de France, verwees hij naar de vijfde plek. “Ik heb er in mijn carrière nog niet heel veel gereden, dus het was afwachten hoe het zou gaan. De opdracht is over zo’n korte afstand eigenlijk heel simpel: gewoon zo hard mogelijk richting de finishlijn knallen.”

Gezien de uitslag is Van Dijke daar behoorlijk goed in geslaagd. “Ik sta tussen jongens die al heel veel bereikt hebben. Ondanks dat het net geen podium is, maakt het me toch wel trots. En daarbij mag ik ook de jongerentrui aantrekken.”

Na de proloog, gaat de Deutschland Tour door met een etappe van Weimar naar Meiningen. Deze eerste rit in lijn biedt kansen voor de snelle mannen. Of Olav Kooij over al zijn krachten zal beschikken, is nog even afwachten. De sprinter schoof tijdens de 2,5 kilometer lange proloog onderuit in een bocht naar rechts. Op dat moment had hij al wel de snelste tussentijd neergezet, waarmee hij de eerste bergtrui bemachtigde. Na afloop moest een wond aan zijn bil gehecht worden.

Update (11.20 uur)

Jumbo-Visma heeft inmiddels laten weten dat Kooij niet meer opstapt voor de eerste rit in lijn van de Deutschland Tour. Dit als gevolg van zijn val in de proloog.

