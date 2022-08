Olav Kooij verlaat Deutschland Tour na val in proloog

Olav Kooij staat vandaag niet aan de start van de eerste rit in lijn van de Deutschland Tour. De Nederlander kwam gisteren ten val in de proloog van de vijfdaagse rittenkoers en blijkt nu niet in staat om weer op te stappen. Dat meldt Jumbo-Visma op sociale media.

Kooij zette in de 2,5 kilometer lange proloog in Weimar de beste tussentijd neer, maar kwam ten val in een bocht naar rechts. Gisteren meldde Jumbo-Visma al dat de sprinter gehecht moest worden aan een verwonding aan zijn bil. “Helaas, Olav Kooij staat niet aan de startlijn vandaag na zijn val in de proloog van gisteren”, schrijft de Nederlandse ploeg nu.

De eerste rit in lijn van de Ronde van Deutschland biedt kansen voor sprinters. Normaalgesproken zou Kooij de afmaker bij Jumbo-Visma zijn, maar de ploeg zal nu iets anders moeten verzinnen. Mick van Dijke, die gisteren vierde werd, Tobias Foss, Gijs Leemreize, Tosh Van der Sande en Lars Boven staan vanmiddag aan het vertrek voor het WorldTour-team.

🚴🇩🇪 | Oei, valpartij Olav Kooij! Het gaat mis tijdens één van de weinige bochten opgenomen in de korte proloog. Hopelijk valt de schade mee… 💥💥 #DeineTour 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/9pPs6JHm37 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 24, 2022