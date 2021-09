Kooij na zege in Kroatië: “Na mijn tweede plaats wist ik dat het mogelijk was”

Olav Kooij baalde gisteren nog van zijn tweede plaats achter Phil Bauhaus, maar vandaag snelde de jonge Nederlander wel naar de zege in de CRO Race. De nog altijd maar 19-jarige sprinter versloeg Itamar Einhorn en Kaden Groves.

Kooij was vanzelfsprekend erg blij met zijn zege. “Ik wilde vandaag heel graag winnen. Na mijn tweede plaats in de eerste etappe wist ik dat het mogelijk was. De ploeg heeft mij de hele dag goed van voren gehouden en de lead-out was perfect. Kroatië is mij altijd al goedgezind geweest. Vorig jaar won ik hier nog de Trofej Poreč en de Trofej Umag. Het is altijd leuk om in een land terug te keren waarin je succesvol bent.”

Kooij wist door zijn zege ook de leiderstrui over te nemen van Phil Bauhaus. De renner van Jumbo-Visma heeft in het algemeen klassement nu zes seconden voorsprong op zijn Duitse tegenstrever. De vraag is of Kooij morgen in staat is om de leiderstrui vast te houden, aangezien de renners in de finale nog over een lastige beklimming moeten. Kooij: “De komende dagen gaan nog zwaar worden, maar er komen nog meer kansen.”

Kooij, de nummer drie van het voorbije WK voor beloften, kwam begin dit jaar over van Jumbo-Visma Development Team en verzamelde al heel wat ereplaatsen in onder meer de Ronde van Hongarije en de Ronde van Polen.