Konychev (22) herstelt van corona: “Gelukkig geen langdurige gevolgen”

Alexander Konychev staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen op WorldTour-niveau. De voorbereiding van de Italiaanse renner kreeg een serieuze knauw, want hij raakte besmet met het coronavirus, zo vertelt de renner van Team BikeExchange aan Tuttobiciweb. Intussen heeft hij de training weer hervat, maar de ziekte heeft er duidelijk in gehakt. “Een rit van twee uur voelt alsof ik er een van vijf uur heb gedaan.”

In april vorig jaar kreeg de zoon van de legendarische Dimitri Konyshev al een eerste keer te maken met het virus. “Als het team me toen niet had gecontroleerd, had ik niet gemerkt dat ik het virus bij me droeg. Ik had nergens last van en ben gewoon op de rollen blijven trainen.”

Hoe anders ging het de tweede keer… “Op 26 december heb ik vier uur op de fiets gezeten. Toen ik thuiskwam kreeg ik wat koude rillingen en rugpijn, maar ik dacht dat het vermoeidheid was. De volgende dag ging ik twee uur trainen en toen realiseerde ik me dat er iets mis was. Ik voelde me erg zwak en had overal pijn. ’s Nachts werd ik ziek. Op 4 januari kreeg ik het antwoord dat ik verwachtte: een positieve coronatest.”

Training hervat

“Het was geen gemakkelijke situatie, vooral mentaal, maar ik moest het accepteren en gewoonweg wachten tot het voorbij was”, vervolgt Konychev zijn verhaal. “Het ergste ligt nu achter me: uiteindelijk kreeg ik 20 januari een negatieve test.” Hierna volgde een medische check-up bij ploegarts Matteo Beltemacchi, waar gelukkig geen langdurige gevolgen werden geconstateerd. “Daar ben ik blij om, want ik was best bang voor hartproblemen als gevolg van corona.”

Konychev zit intussen weer op de fiets, maar van harte gaat het nog niet. “Ik heb de training rustig hervat, maar ik voel dat ik niet in vorm ben. Een rit van twee uur voelt alsof ik er een van vijf uur heb gedaan. Ik ga binnenkort met mijn trainer om tafel om een goed trainingsprogramma op te stellen in aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad. Daar hoop ik mijn eerste wedstrijdkilometers te kunnen maken.”