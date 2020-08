Kometa-Xstra met EOLO als nieuwe sponsor jaagt in 2021 op ProTeam-licentie woensdag 26 augustus 2020 om 13:20

Aan ambitie ontbrak het bij Kometa-Xstra niet om een gooi te doen naar een ProTeam-licentie, aan geld nog wel. Met het instappen van het Italiaanse bedrijf EOLO jaagt het team volgend seizoen onder de naam EOLO-Kometa op een ProTeam-licentie.

EOLA, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in snelle internetverbindingen, heeft een contract voor drie jaar getekend bij het team van Ivan Basso en Alberto Contador en zal als naamsponsor gaan fungeren. Eerder toonde EOLA zich al in de wielerwereld als sponsor van Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico en de Strade Bianche.

Luca Spada, oprichter van EOLA, kijkt uit naar de samenwerking. “We zijn verheugd om Ivan Basso en het project van de Alberto Contador Foundation te steunen. Bij EOLO geloven we sterk in talent en het behalen van resultaten door inzet, hard werken, opoffering en samenwerking.”

“Maar daarnaast delen we nog veel meer diepgewortelde waarden met de wielersport”, gaat hij verder. “Deze sport kan Italië verenigen en brengt de grootste kampioenen naar grote steden en kleine steden, plaatsen die ons – als EOLO – erg dierbaar zijn. Net als de wielerkampioenen willen we bij EOLO onvergetelijke evenementen brengen, zelfs naar de kleinste gemeenten. Daarom zetten we ons dagelijks in voor onze missie: internetdiensten brengen waar de anderen niet komen.”

Wat er met de Nederlandse sponsor Xstra uit Oosterhout gaat gebeuren, is nog niet bekend. Xstra is momenteel nog samen met Kometa de naamsponsor van de continentale wielerformatie.

Ivan Basso

WielerFlits sprak een aantal maanden geleden uitgebreid met Basso over zijn ambitieuze wielerproject. De Italiaan had vorig jaar al de ambitie om een ProTeam-licentie te verwerven, maar kwam uiteindelijk geld tekort. Volgens Basso heeft de ploeg deze licentie nodig om een volgende stap in de ontwikkeling te maken.

“Je bent met een ProTeam-status niet uitgesloten. Je hebt de kans om aan te schuiven aan tafel. Niet dat het móet, maar dat is wel de reden dat we graag de stap naar het ProTeam-circuit willen maken. Je komt zo in een opwaartse spiraal, omdat je meer geld genereert en dat kunt investeren in het managen van de ploeg”, zei hij destijds.

Het is Basso nu dus gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen. De Italiaan was daar al het gehele jaar mee bezig. “De komende vijf of zes maanden zijn daarom erg belangrijk”, aldus Basso in februari. “In mijn agenda staan vanaf nu tot en met april meer dan tien meetings gepland om dit project naar een volgend niveau te brengen. Kort gezegd: om meer geld in Kometa-Xstra te pompen. In 2021 willen we namelijk wél de stap naar de status van ProTeam maken.”