donderdag 21 september 2023 om 16:01

Koersverloop speelde Jenthe Biermans in de kaart: “Echte sprinters waren wat vermoeider”

Jenthe Biermans sprintte vandaag naar een ritzege in de Ronde van Luxemburg. In een verregend Mamer klopte hij Søren Kragh Andersen en Tim van Dijke. “Ik ben natuurlijk heel blij. Het is een mooie zege”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het is mijn tweede van het seizoen én de tweede van mijn carrière”, vervolgde Biermans, die in februari dit jaar zijn erelijst bij de profs opende met een zege in de Muscat Classic (1.1.). “Tot nog toe is het een goed seizoen.”

Over de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg zei hij dat het ‘een zware wedstrijd’ was. “Door de regen en het koersverloop”, legde hij uit. “Dat er halverwege de wedstrijd werd gedemarreerd, was goed voor mij. Dit zorgde ervoor dat de echte sprinters wat vermoeider waren.”

De uiteindelijk massasprint was hectisch volgens Biermans. “Voor de start wisten we al dat het een goede aankomst voor mij was. Het liep lichtjes omhoog, daar hou ik van. Uiteindelijk timede ik mijn inspanning perfect. Ik ben heel blij met deze zege.”

Biermans lag aanvankelijk in derde positie, maar wist Kragh Andersen en Van Dijke nog te passeren. “Dat was natuurlijk zwaar. De laatste bocht, met nog anderhalve kilometer te gaan, was heel belangrijk. De ploeg bracht me in heel goede positie, maar ik verloor het wiel van mijn laatste man. Ik kon het in de slotkilometer niet meer terugvinden, maar Kragh Andersen ging heel vroeg aan. Ik zat in het wiel en dacht: ik zal derde worden. Maar ze vielen wat stil, want het was een zware aankomst. In de laatste meters had ik nog een extra sprint in de benen en kon ik hen passeren.”

Wat is Biermans de komende dagen nog van plan? “Morgen zal iets te lastig voor me zijn, denk ik. Ik zal me focussen op de slotrit. Het wordt op de limiet, het hangt er vanaf hoe de klassementsrenners koersen op de laatste dag.”