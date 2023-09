donderdag 21 september 2023 om 15:38

Jenthe Biermans verslaat Søren Kragh Andersen en Tim van Dijke in tweede etappe Ronde van Luxemburg

De tweede etappe van de Ronde van Luxemburg is op naam gekomen van Jenthe Biermans. De Belg was in een massasprint op een lichtjes hellende aankomst te sterk voor Søren Kragh Andersen en Tim van Dijke. Kragh Andersen nam dankzij de bonificatieseconden wel de leiderstrui over van Corbin Strong.

De verwachting was dat de sprinters aan zet zouden zijn op de tweede dag van de Ronde van Luxemburg. Hoewel het bijna de gehele dag op en af ging, werd het nooit écht lastig. Op de lokale omloop rondom finishplaats Mamer, die drie keer afgelegd moest worden en een lengte had van ongeveer 15,5 kilometer, hoefde bijna helemaal niet meer geklommen te worden.

Vroeg in de rit was er ook nog een tussensprint, waar zowel Quinten Hermans als Pascal Eenkhoorn bonificatieseconden meesnoepten. Hermans pakte er drie, Eenkhoorn twee. De Nederlander zat daarna ook in de eerste kopgroep van de dag, samen met Lennert Teugels (Bingoal WB), Elias Maris (Flanders-Baloise) en Mats Wenzel (Leopard TOGT). Zij leken de zegen te krijgen, maar nog voor half koers werden ze weer ingerekend. Het spel kon opnieuw beginnen.

Speldenprik Ben Healy

Wenzel had duidelijk moraal, want hij zat ook in de definitieve ‘vroege’ vlucht. Nu had de jonge Luxemburger het gezelschap van Luca Van Boven (Bingoal WB) en Bastien Tronchon (AG2R Citroën). Het peloton gaf hen drie minuten, waarna BORA-hansgrohe begon te controleren voor sprinter Jordi Meeus. De Duitse ploeg had het verschil teruggebracht tot een minuut, toen Ben Healy op 55 kilometer van de streep plots een bommetje gooide. Op een hellende strook trok de Ierse kampioen ten strijde. Hij kreeg Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) en Alexis Guerin (Bingoal WB) mee.

De aanval was echter van korte duur. Tenminste, voor Healy en Costiou. Terwijl de twee zich al spoedig weer uit lieten zakken tot in het peloton, ging Guerin door. Hij wist uiteindelijk de aansluiting te maken bij de drie koplopers. We hadden zo even vier man voorop, maar lang duurde dat niet. Wenzel begon de inspanningen nu toch te voelen en haakte op goed veertig kilometer van de streep af.

Alaphilippe en Carapaz proberen het

De drie overblijvers hielden stand tot vijftien kilometer voor de streep. Tudor Pro Cycling had het laatste gaatje dichtreden en bleef ook daarna het commando voeren. Na een afdaling was de Zwitserse ploeg van het voorplan verdwenen en zat het peloton op één lang lint. Dat lokte een aanval uit van Julian Alaphilippe. De Fransman kwam niet weg, maar er kwamen nieuwe aanvallen. Zo probeerde Richard Carapaz te ontsnappen.

Niemand wist echter een gat te slaan, en dus kregen we ‘gewoon’ een massasprint. Victor Campenaerts probeerde nog op de verrassing te spelen, maar hij wist geen gat te slaan. Daarna ging Søren Kragh Andersen van ver aan. De Deen zag Tim van Dijke naast hem komen, maar de Nederlander kwam er niet langs. Dat lukte Jenthe Biermans wel. De Belg van Arkéa-Samsic sprintte zo naar zijn tweede zege van het seizoen. In februari was hij al de beste in de Muscat Classic in Oman.