Koersen in de zandbak Quiz: Doe mee en maak kans op het boek Veldrijden – De 100 mooiste verhalen over de cyclocross

Met de Saudi Tour, de Tour of Oman en de UAE Tour is februari de maand van de rondes ‘in de zandbak’. Dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom presenteren we een speciale WielerFlits Quiz over de historie van de koersen in het Midden-Oosten. Test je kennis in deze ‘Koersen in de zandbak Quiz’ en maak kans op het boek Veldrijden – De 100 mooiste verhalen over de cyclocross.

Vanaf dit jaar is er ook een timer ingesteld bij de WielerFlits Quiz. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 6 februari om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x het boek Veldrijden – De 100 mooiste verhalen over de cyclocross t.w.v. € 34,99

3. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.

4. Let op: slechts 1 deelname per persoon toegestaan

Vul hieronder de ‘Koersen in de zandbak Quiz in



Koersen in de zandbak Quiz 2022 De Tour of Qatar werd drie keer gewonnen door een Nederlander. Wie was de eerste Nederlandse winnaar? Hoe vaak won Tom Boonen de Tour of Qatar? Wat is de officiële reden dat de Tour of Oman in 2020 niet doorging? Hoe heet de klim die jarenlang de scherprechter was in de Tour of Oman? Er staat één Belg op de erelijst van de Tour of Oman. Wie? In 2019 werd de eerste editie van de UAE Tour verreden. Welke rittenkoersen werden samengevoegd? Wie is de laatste winnaar van de Abu Dhabi Tour? In 2020 werd de UAE Tour abrupt stilgelegd vanwege de coronapandemie. Hoeveel etappes waren op dat moment verreden? Wie werd wereldkampioen bij de vrouwen op het WK wielrennen van 2016 in Qatar? Welke Nederlander was met een late aanval heel dicht bij de wereldtitel in Doha? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.