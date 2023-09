maandag 18 september 2023 om 18:12

Koersdirecteur Guillén zag ‘zeer vermakelijke’ Vuelta, maar ook verbeterpunten

De 78ste editie van de Vuelta a España zit erop. Hoe kijkt de grote man achter de schermen, koersdirecteur Javier Guillén, eigenlijk terug op de voorbije drie weken? “Er waren veel goede, maar ook een aantal minder goede, controversiële momenten”, reageert hij in gesprek met EsCiclismo.

Guillén doelt in eerste instantie op de inleidende ploegentijdrit in Barcelona, die letterlijk en zo ook figuurlijk werd overschaduwd. “Het grootste probleem was dat het die dag te vroeg donker werd. Een dag voor de ploegentijdrit was het nog perfect weer en was er geen probleem met de lichtinval, maar door de storm kregen we die zaterdag een enorme duisternis. Voor volgend jaar moeten we mogelijk het tijdschema van de eerste rit aanpassen.”

En dan was er nog de tumult na afloop van de eerste bergetappe in Andorra. Op de slotklim naar Arinsal snelde Remco Evenepoel naar de zege, maar de Belg remde na de finish niet op tijd af en had geen tijd meer om een groep mensen te ontwijken. Evenepoel knalde op een vrouw en ging tegen de grond. “Het is belangrijk om dit te analyseren, zonder meteen op zoek te gaan naar daders”, aldus Guillén.

“Het is de eerste keer in mijn vijftien jaar als koersdirecteur dat ik dit soort dingen meemaak. We moeten ervoor zorgen dat de nodige aanpassingen gemaakt worden. Er waren veel goede momenten in deze Vuelta, maar dus ook een aantal minder goede momenten. Die zorgden voor controversiële situaties.”

Over Jumbo-Visma en Evenepoel

Ondanks deze controversiële momenten, is Guillén meer dan tevreden met het verdere koersverloop. “Er was één ploeg (doelt uiteraard op Jumbo-Visma, red.) superdominant. Er was amper tegenstand. Ik hou van de winnaar van deze Vuelta (Sepp Kuss, red.) aangezien hij heel erg populair is onder de Spaanse wielerfans. Ik vind het ook geweldig dat hij op het eindpodium werd geflankeerd door de winnaars van de Tour en Giro.”

Guillén heeft tot slot nog lovende woorden voor een andere smaakmaker: Remco Evenepoel. De Belg kon na een inzinking in de Pyreneeën een goed klassement vergeten, maar wist zich als rittenkaper en bergkoning wel te revancheren. “Remco heeft de wedstrijd echt gekleurd en ervoor gezorgd dat veel mensen aan de buis waren gekluisterd. Ik kijk met een positief gevoel terug op deze Vuelta. Het was een zeer vermakelijke editie.”