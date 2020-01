Koen de Kort haalt geld op voor slachtoffers bosbranden zondag 19 januari 2020 om 18:07

Koen de Kort gaat tijdens de Tour Down Under geld ophalen voor slachtoffers van de bosbranden in Australië. “Elke etappe ga ik proberen zoveel mogelijk renners voor te blijven. Voor elke coureur die ik achter mij houd, doneer ik een dollar”, zegt de coureur van Trek-Segafredo tegen De Telegraaf.

Dat zal De Kort zes etappes lang doen. “En dat geldt ook zondag voor het eindklassement, dus in totaal zijn er inclusief de zes etappes, zeven klassementen waar dit voor telt. En ja, ik ga extra mijn best doen om zo kort mogelijk te eindigen en ga ervan uit dat veel renners me een beetje helpen om zoveel mogelijk geld te betalen”, legt hij uit.

Het peloton in de Tour Down Under bestaat dit jaar uit 140 renners. Mocht De Kort een rit winnen, dan doneert hij voor die etappe 139 dollar. Dit gaat om een persoonlijke actie van de Nederlander. Ook het prijzengeld van de Schwalbe Classic (vanmorgen gewonnen door Caleb Ewan) en het opgehaalde geld van de verkoop van gesigneerde truitjes worden gedoneerd.