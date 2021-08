Koen de Kort begint vol vuur aan nieuwe baan: “Ik ambieer ooit een rol als teammanager”

Interview

Koen de Kort is sinds deze week officieel wielrenner-af. De 38-jarige Noord-Brabander is bij Trek-Segafredo begonnen als Team Support Manager. Een baan die hij onwijs graag wilde hebben. De passie spat ervan af als je hem erover hoort praten. De wielerwereld is nog lang niet van hem af. Deel twee van het interview dat WielerFlits woensdagmiddag met hem had.

In het eerste deel las je De Korts uitgebreide verhaal over de reden van de plotse stopzetting van zijn carrière. Bij een ongeval in zijn vrije tijd verloor hij drie vingers, maar bij de pakken neerzitten doet hij allerminst. Doorpakken doet hij wel. Al tijdens zijn carrière kocht De Kort een café in Andorra, dat hij – mede door de coronaperikelen, zakelijk had hij het zoals alle horeca-uitbaters lastig – nu samen runt met Willie Smit van Burgos-BH en diens vrouw. Daar heeft de Nederlander een sturende rol, iets waaruit hij veel voldoening haalt. Ook in zijn nieuwe baan bij Trek-Segafredo gaat hij met veel plezier een managementrol bekleden.

‘Zonder ongeval was ik ook gestopt voor deze baan’

De Kort was al een tijd bezig met het plan voor na zijn loopbaan. Hij kwam snel bij deze functie uit. “Het is de baan die Matt Shriver eerst had. Sinds ik bij deze ploeg zit, werk ik veel met hem samen. De rol die hij had – dat heette op dat moment nog Technical Director – is nu in tweeën gedeeld. Ik ben nu een Team Support Manager. Je moet het zien als de rol tussen het bedrijf Trek en de ploeg in. Het heeft veel te maken met de ontwikkeling van het materiaal, testdagen en bestellingen doen bij alle andere equipment sponsors. Het is echt een interessante functie! Er zijn veel groeimogelijkheden en ook dat spreekt me erg aan.”

“Zo’n managersfunctie is wel echt iets dat ik ambieerde”, gaat hij verder. “Zeker omdat ik de connectie met Trek heel interessant vind en hoe de ploeg is opgezet. Het merk is eigenaar van het team. De combinatie tussen het bedrijfsleven en de topsport, dat spreekt me heel erg aan. Toen Matt vorig jaar liet vallen er mee te willen stoppen, ben ik me erin gaan verdiepen. Sinds april was ik er intensief mee bezig. Uiteindelijk ben ik ervoor aangenomen. Dat hoorde ik twee dagen nadat het ongeval was gebeurd. Dat gaf op dat moment ook heel veel rust. Vooral de eerste twee weken na het ongeval was geen leuke tijd. Om dan zoiets te horen, om een grote zorg voor de toekomst meteen op te lossen, dat was echt heel erg fijn.”

De Noord-Brabander wilde deze baan zó graag, dat hij ook zonder ongeval meteen gestopt was als hem dat was gevraagd. “Het is vooral veel reizen”, vertelt hij over zijn nieuwe job. “Wedstrijden bezoeken, regelmatig naar Amerika. Dat zal zeker elke paar maanden zijn, is me verteld. Ik zal heel veel contact onderhouden met de engineers en de managers bij Trek, om dat dan terug te koppelen bij de renners en de staf van onze ploeg. Als er problemen zijn bij de renners, dan zal ik dat proberen aan te kaarten bij Trek zodat ze het verbeteren. Andersom zal ik ervoor zorgen dat renners testmateriaal op de juiste manier gebruiken. Ook zal ik het budget in de gaten moeten houden en vooral heel veel telefoneren, vermoed ik.”

Koen de Kort als Luca Guercilena, Richard Plugge of Iwan Spekenbrink

Als renner heel de wereld over reizen en straks als ex-coureur opnieuw. Het thuisfront ziet hem aankomen, zou je zeggen. “Dat valt gelukkig heel erg mee”, grinnikt de Kort. “Mijn vriendin was heel erg duidelijk en overtuigd dat het toch nooit zou gebeuren dat ik veel thuis zou zijn. Ze kent mij. We hebben het de afgelopen jaren ook wel veel gehad over wat mijn mogelijkheden na het fietsen zijn, wat ik zou kunnen gaan doen. Ik heb gesproken met verschillende bedrijven om echt bij een bedrijf aan de slag te gaan. Maar die zeiden al steeds dat ik doodongelukkig zou zijn als ik van negen tot vijf moest werken, vijf dagen in de week. Dat zou niets voor me zijn, ik moest reizen en onderweg zijn. Dus mijn vriendin verwacht ook zeker niet dat ik iedere dag thuis ben.”

Zonder er iets negatiefs over te willen zeggen, wilde De Kort altijd al meer dan ploegleider zijn. “Voordat ik prof werd heb ik bewegingswetenschappen gestudeerd en nu ben ik bijna klaar met sportmanagement aan het Johan Cruijff Institute, een master-studie. Iets doen in het management van een ploeg, dat zou ideaal voor mij zijn. Deze baan is echt de droom die ik had. Ik wil juist aan de kant van het bedrijfsleven informatie en ervaring opdoen. Dat vind ik belangrijk. Ik denk dat dit de perfecte combinatie is: management binnen de sport in de ploeg en management binnen het bedrijfsleven bij het merk Trek. Ik denk dat ik heel veel kan leren en groeien. Wie weet geeft dat ook weer mogelijkheden voor de toekomst.”

Meteen werpt zich de vraag op of De Kort daarmee doelt op het vak van teammanager, zoals Richard Plugge (Jumbo-Visma), Iwan Spekenbrink (Team DSM) en zijn baas Luca Guercilena dat ook zijn. “Dat is wel iets wat ik altijd heb geambieerd. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd, dus dan wil je natuurlijk eerst wetenschapper of trainer worden. Maar ik kwam er gaandeweg mijn carrière achter dat ik toch meer in het managen zag. De interactie tussen mensen en mensen aansturen om het maximale te bereiken, dat ik daar heel veel interesse in heb. Dan is natuurlijk dé topbaan in het wielrennen, een ploegbaas zijn. Ik sluit het zeker niet uit, het zou een mooi toekomstbeeld zijn om leiding te mogen geven aan een ploeg.”

Maar eerst wil hij zich volledig focussen op zijn nieuwe baan, benadrukt De Kort. Voor een review voor Materiaalzone of testmateriaal voor een artikel in RIDE Magazine, kunnen we hem bellen. “Wel onthouden dat Trek altijd het beste is. Dat begrijp je, hè?”, sluit hij met zijn karakteriserende lach zijn actieve wielercarrière af.