Koen Bouwman wil morgen zijn bergtrui verdedigen: “Maar liever een tweede ritzege”

Gisteren boekte Koen Bouwman vanuit de vlucht een ritzege in de Ronde van Italië, vandaag hield hij zich koest en bleef hij in het peloton. Toch was het geen eenvoudige etappe volgens de drager van de blauwe bergtrui. “Het was een slopende dag”, zei Bouwman na afloop voor de camera van Eurosport/GCN.

“Het was vooral nerveus. Misschien leek het op televisie niet alsof het heel hard ging, maar er werd toch op elk klimmetje een smerig tempo gereden”, aldus de renner van Jumbo-Visma, die vertelde te hebben genoten van het dragen van de blauwe bergtrui. “Zoiets dragen in een grote ronde is wel mooi.”

Morgen, in de rit naar Blockhaus, gaat hij zijn trui proberen te verdedigen, vertelt hij op de site van zijn ploeg. Al heeft het tricot niet de hoogste prioriteit. “Morgen wordt het een zware dag. Blockhaus zal erin hakken. Het is de eerste keer dat ik deze berg doe. We zullen zien hoe het morgen gaat. Als ik goede benen heb, ga ik het opnieuw proberen. Natuurlijk wil ik punten voor het bergklassement pakken en mijn trui verdedigen, maar ik heb liever een tweede ritzege.”

Bergklassement

Bouwman heeft op het moment 68 punten in het bergklassement. Dat zijn er 25 meer dan Lennard Kämna, die met 43 punten als tweede geklasseerd staat. Wout Poels is de nummer drie met 27 punten. In de negende etappe van Isernia naar Blockhaus zijn vijf gecategoriseerde beklimmingen opgenomen.

Op de Vallico Del Macerone (derde categorie, 9 punten), de Riomero Sannitico (tweede categorie, 18 punten), de Roccaraso (tweede categorie, 18 punten), de Passo Lanciano (eerste categorie, 40 punten) en Blockhaus (eerste categorie, 40 punten) zijn maximaal 125 punten te rapen, voor diegene die op alle beklimmingen als eerste bovenkomt. De precieze puntentelling van het bergklassement is te vinden in onze voorbeschouwing.