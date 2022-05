Koen Bouwman verliest bergtrui in Giro: “Wel geprobeerd hem te houden”

Koen Bouwman is in de negende etappe zijn bergtrui in de Giro d’Italia kwijtgeraakt. De renner van Jumbo-Visma, die vrijdag een ritzege boekte en de leiding nam in dat klassement, zag Diego Rosa hem passeren in de rit naar Blockhaus. “Ik heb nog wel geprobeerd de trui te behouden”, vertelt Bouwman aan Eurosport.

“Trek-Segafredo reed op mijn wiel. Ik stond kort, dus dat is ook logisch”, aldus Bouwman, die in de openingsfase probeerde weg te rijden. “Maar ik had niet de benen zoals twee dagen terug om verschil te maken. Toen INEOS Grenadiers daarna eraan begon, voelde ik me stukken beter. Maar er zijn nog zoveel jongens met weinig punten. Ik ben de trui volgens mij net kwijt.”

Dat klopt, want het verschil tussen Rosa (83 punten) en Bouwman (69 punten) is nu 14 punten. Desondanks hield de Nederlander lang stand in de favorietengroep, pas op Blockhaus loste hij. “Ik kon lang aanhaken. Ik moest zo lang mogelijk bij Sam Oomen blijven. Tot een kilometer of negen onder de top ben ik bij hem gebleven”, zegt hij. “Ik moet ook niet gek doen om iedere dag volle bak naar de finish te rijden. Daarna ben ik op het gemak naar boven gereden.”

De ritwinnaar van Potenza weet dat deze Giro nog meer kansen biedt. “Er komt heel veel moois aan. Het zou niet realistisch zijn om nog te spreken over een rit winnen, als je pas twee koersen gewonnen hebt in je leven. Maar ik ga het wel proberen”, aldus Bouwman. Een goed klassement lijkt voor Jumbo-Visma ver uit zicht: Sam Oomen is op de twintigste plek de best geklasseerde renner, ruim zeven minuten achter roze trui Juan Pedro López.