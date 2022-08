Koen Bouwman mist Vuelta door knieontsteking: “Een domper”

Koen Bouwman maakte in eerste instantie geen deel uit van de selectie van Jumbo-Visma voor de Vuelta a España maar werd later als vervanger van Tobias Foss toch opgeroepen. De renner staat uiteindelijk niet aan de start van de drieweekse ronde door een ontsteking in zijn knie.

Bouwman baalt dat hij de laatste Grote Ronde van het jaar moet missen. Eerder dit jaar won hij nog twee ritten en het bergklassement in de Giro d’Italia. “Een domper. Zeker omdat de Vuelta in Utrecht begint en er daarna nog twee etappes zijn in Nederland. Er zouden veel familieleden en bekenden komen kijken”, vertelt hij in gesprek met De Gelderlander. “Maar het gaat niet. Ik heb een ontsteking in de knie en mag deze week ook nog niet trainen.”

De 28-jarige renner stond na de Giro al enige tijd aan de kant nadat hij tijdens een tocht op de mountainbike zijn pols had gebroken. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat hij de Vuelta a España zou rijden, tot hij hoorde dat hij als vervanger van Tobias Foss mocht aantreden. “Maar toen we op hoogtestage waren in Tignes moest ik ’s nachts plassen en stootte ik mijn knie tegen een krukje. Daardoor heb ik een ontsteking in de knie gekregen.”

Bouwman baalt, maar kan de tegenvaller al een beetje relativeren. “Het is niet leuk, maar laten we eerlijk zijn. Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld. Er komen weer betere tijden. Ik hoef niet geopereerd te worden en over enkele weken ben ik hopelijk weer fit.”