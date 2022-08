Vuelta 2022: Primoz Roglic middelpunt in selectie Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de aankomende Vuelta a España, die deze week in Utrecht van start gaat. Primož Roglič maakt zijn opwachting in de ploeg, nadat hij de Tour de France na een val vroegtijdig moest verlaten.

“We zijn heel blij dat Primož na de zware blessure die hij opliep in de Tour de France toch kan starten in de Vuelta”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman op de website van het WorldTeam. “Logischerwijs heeft hij niet de beste voorbereiding gehad, maar we hebben groot respect voor hem hoe hij zich toch nog heeft weten klaar te stomen.”

Roglič, winnaar van de afgelopen drie edities van de Vuelta , is de kopman. “We hebben een mooie uitgebalanceerde ploeg aan de start staan die op alle terreinen Primož optimaal kan ondersteunen. Het is jammer dat Koen Bouwman geblesseerd heeft moeten afhaken. We hadden graag de Koen van de afgelopen Giro d’Italia in de Vuelta gezien”, aldus Zeeman.