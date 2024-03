vrijdag 22 maart 2024 om 16:18

Koen Bouwman behoudt leiding in Coppi e Bartali, dagzege Ryan

Archie Ryan heeft de vierde etappe van de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali op zijn naam geschreven. In een koers over 150,7 kilometer haalde de Ier van EF Education-EasyPost het voor de sterk opstomende Jenno Berckmoes. De Belg van Lotto Dstny kwam net tekort om Ryan, die uitpakte met een late ontsnapping, nog bij te benen.

Voor Berckmoes is het zijn derde podiumplaats in vier etappes. Zowel in de openingsrit als in etappe drie was hij al derde, vandaag hoefde hij enkel Ryan voor zich te dulden. In de korte laatste rechte lijn in finishplaats Brisighella kwam de Belg nog dichtbij, maar hij kon Ryan niet meer bijbenen. De Tsjech Adam Ťoupalík (TdT-Unibet) werd derde.

Bouwman, die een dubbelslag sloeg in de derde etappe, werd zevende in de daguitslag, een plek achter Diego Ulissi, zijn voornaamste belager in het klassement. Dit was genoeg om zijn leidende positie vast te houden. Hij moet in de slotrit een voorsprong van negen tellen verdedigen op Ryan. Ulissi zakt een plaatsje, maar zit nog altijd binnen schootsafstand op tien tellen van de klassementsleider van Visma | Lease a Bike.

De koers werd gekleurd door een groep van tien die lang vooruit reed. Daarin onder meer Alec Segaert (Lotto Dstny), Hartthijs de Vries (TDT-Unibet), Gianluca Brambilla (Q36.5) en Marco Brenner (Tudor). Deze mannen werden één voor één ingerekend, al duurde het in het geval van Brenner wel vrij lang. Op een goede vijf kilometer van de meet was hij eraan voor de moeite.

Daarna probeerde Archie Ryan het, nota bene ex-renner van de beloftenploeg van Jumbo-Visma, waarna er toch wat naar elkaar werd gekeken. Het bleek de beslissende demarrage, al kwam Berckmoes in de hellende slotmeters nog wel in de buurt van de Ier.