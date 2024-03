vrijdag 22 maart 2024 om 08:44

Koen Bouwman aast nu op eindwinst Coppi e Bartali: “Laatste ritzege was al twee jaar geleden”

Koen Bouwman staat na zijn ritzege van donderdag aan de leiding in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en wil die leiderstrui verdedigen ook. Voor de rappe klimmer van Visma | Lease a Bike was het zijn eerste zege sinds 2022, toen hij laat in het jaar een rit in de Ronde van Slowakije won. “Dan doet het enorm deugd om opnieuw te winnen”, zegt hij.

“Ik ben heel blij dat ik opnieuw mijn handen in de lucht mocht steken, want het was toch al zo’n twee jaar geleden”, blikt Bouwman, die na een attractieve koers afrekende met de Belg Louka Matthys in een sprint met twee, terug op de website van de ploeg. Met nog twee etappes te gaan is het plan duidelijk voor de tweevoudig ritwinnaar in de Giro. “De trui proberen te verdedigen en hopelijk mee naar huis nemen.”

Dat Bouwman ten aanval trok in de korte heuvelrit naar Riccione was niet het plan volgens ploegleider Robert Wagner. “Het was niet afgesproken, maar hij is zo’n ervaren renner die weet wanneer het juiste moment aangebroken is”, zei Wagner. “De hele ploeg heeft vandaag uitstekend gepresteerd en de koers enorm zwaar gemaakt. Onder andere Milan Vader door in de aanval te gaan en Johannes Staune-Mittet door geweldig af te stoppen.”

In het klassement is Vader wel weggezakt tot buiten de top-20. Staune-Mittet is zestiende in het algemeen klassement in een grote groep op 32 seconden van Bouwman. De eerste belager van de leider is Diego Ulissi, die op 10 seconden volgt in de rangschikking. Er volgen nog twee venijnige heuveletappes in de Wielerweek van Coppi en Bartali.