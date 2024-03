donderdag 21 maart 2024 om 15:30

Dubbelslag Koen Bouwman in chaotische Coppi e Bartali-rit

Koen Bouwman heeft de derde etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen. De Nederlander van Visma | Lease a Bike pakte de ritzege na een sprint-à-deux met de Belg Louka Matthys (Bingoal WB).

Na de heuvelachtige rit van gisteren, gewonnen door puncheur Diego Ulissi, stonden er ook in de derde etappe van en naar Riccione (132,2 kilometer) de nodige hoogtemeters op het programma. Met de Passo San Marco (1e categorie) kregen de renners meteen de lastigste voor de wielen geschoven, met nadien ook nog de San Leo en San Marino (beide beklimmingen van 2e categorie). Hoewel de top van die laatste klim op meer dan veertig kilometer van de streep lag, bleef het terrein ook daarna glooiend. Dat was overigens het verhaal van de hele etappe, waarin het nooit vlak werd.

Richting en op die zware eerste beklimming van de dag, zag het spel meteen op de wagen. Vooral de troepen van Lotto Dstny waren actie, met de piepjonge Milan Donie en kopman Harm Vanhoucke. Ook Milan Vader (Visma | Lease a Bike) roerde zich, net als Alessandro Fancellu (Q36.5), Alex Martin (Polti Kometa), Sébastien Reichenbach (Tudor) en locals Matteo Scalco (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en Lorenzo Nespoli (MBH Bank Colpack Ballan).

Donie ging zelfs nog even alleen vooruit rijden, evenals Reichenbach. Maar op de top van de laatste officiële beklimming van de dag kwam alles toch weer samen. Vanaf daar werd het een enorm chaotische finale, met aanvallen van zowat alle favorieten in het klassement, die maar wat graag Diego Ulissi (UAE Emirates) uit de leiderstrui wilden rijden. Van het peloton bleef intussen niet veel meer over.

Chaotische finale

Op vijftien kilometer van de finish werkten Koen Bouwman (Visma | Lease a Bike) en de verrassende Louka Matthys (Bingoal WB) zich los van de overgebleven groep. Even liepen zij uit tot een halve minuut, waarop Archie Ryan (EF Education-EasyPost) besloot om dan maar in zijn eentje te oversteek proberen te maken. Johannes Staune-Mittet (Visma | Lease a Bike) haakte zijn wagonnetje aan, en verleende zijn volledige medewerking. Alleen geraakten de twee nooit voorin.

Veel had te maken met het berenwerk van Lotto Dstny, dat nog liefst vier renners in de overgebleven groep van een twintigtal renners had. Onder hen ook snelle man Jenno Berckmoes. Zijn ploegmaats brachten het verschil terug tot een tiental seconden, maar hadden moeite met de laatste meters. Te meer omdat Bouwman en Matthys geen seconde leken te twijfelen. Pas in de slotkilometer gingen de twee pokeren, maar toen was de voorsprong weer fors boven de twintig seconden gelopen. Het duo ging voor winst.

In de sprint liet Bouwman geen partij aan zijn Belgische collega. De Nederlander zette de spurt zelf als eerste in en sprintte de Waal op enkele meters. Daarachter deed een teleurgestelde Jenno Berckmoes hetzelfde in de sprint voor de derde plaats, wat hem zichtbaar frustreerde na al het werk van zijn ploeg. Bouwman neemt ook de leiding in het klassement over van Diego Ulissi.