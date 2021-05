Kobe Goossens pakt bergtrui Romandië: “Ik moest strijden voor ieder punt”

In de schaduw van etappewinnaar Michael Woods beleefde Lotto Soudal-renner Kobe Goossens ook een mooie dag in de Ronde van Romandië. Hij verzekerde zich namelijk dankzij zijn aanvalslustige manier van koersen van de eindwinst van het bergklassement. “Ik heb de bergtrui zeker niet cadeau gekregen.”

“Deze bergtrui is mijn eerste leiderstrui in een profwedstrijd, en dan meteen eentje op WorldTour-niveau, dat maakt het toch erg speciaal”, blikt een blije Goossens terug op de site van zijn werkgever. “Daarnaast zorgden de weersomstandigheden en de lange beklimmingen voor een loodzware etappe. Het is toch wel een van de meest epische dagen op de fiets die ik in mijn carrière heb afgewerkt.”

“Vanaf de start was er een duidelijk plan om mee te gaan in de ontsnapping en op zich was het iets eenvoudiger dan gisteren om mee te zijn”, vervolgt de 25-jarige Belg. “Onderweg heb ik de bergtrui zeker niet cadeau gekregen, ik moest strijden voor ieder punt. Matthew Holmes als extra ploegmaat in de ontsnapping was uiteraard ook een bijkomende troef.”

“Ik voelde me de volledige dag niet super en aan de voet van de slotklim heb ik me niet geforceerd en koos ik meteen voor mijn eigen tempo. Het bobijntje was wat af en ik maakte me dan ook weinig illusies over een eventuele etappezege.”

Tijdens de afsluitende tijdrit staat er weinig druk op voor Goossens. “Ik hoef enkel te finishen om de bergtrui veilig te stellen. Afhankelijk van het gevoel zal ik al dan niet een laatste keer voluit gaan. Daarna komt de focus volledig op de Giro te liggen.”