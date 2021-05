Giro 2021: Thomas De Gendt en Caleb Ewan voeren Lotto Soudal aan

Lotto Soudal heeft de selectie voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Met Thomas De Gendt en Caleb Ewan als speerpunten jaagt de Belgische WorldTour-ploeg op ritzeges.

Beide renners toonden zich al dit voorjaar. Zo maakte Ewan indruk met zijn optreden in Milaan-San Remo (tweede) en zijn ritzege in de UAE Tour. De Gendt won op zijn beurt dan weer de slotrit in de Ronde van Catalonië.

Met Harm Vanhoucke hoopt Lotto Soudal ook nog een rol van betekenis te kunnen spelen in het hooggebergte. Vorig jaar eindigde de Belg nog als derde op de Etna. Roger Kluge, Jasper De Buyst, Tomasz Marczynski, Kobe Goossens en Stefano Oldani maken de selectie compleet.

Lotto Soudal voor Giro d’Italia

Jasper De Buyst

Caleb Ewan

Thomas De Gendt

Kobe Goossens

Roger Kluge

Tomasz Marczynski

Stefano Oldani

Harm Vanhoucke