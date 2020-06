KNWU wil snel nieuwe datum NK tijdrijden openbaren vrijdag 5 juni 2020 om 15:14

De KNWU hoopt op korte termijn een nieuwe datum voor het Nederlands kampioenschap tijdrijden bekend te maken. De wielerunie zit om tafel met organisator Jansen Event Sportmanagement en de gemeente Emmen, waar de titelstrijd georganiseerd gaat worden.

Vanwege de huidige maatregelen omtrent het coronavirus wordt gezocht naar een datum na 1 september. De Nederlandse regering heeft bepaald dat pas na die datum weer sportwedstrijden georganiseerd mogen worden, met de nodige restricties.

Organisator Wim Jansen zegt goede hoop te hebben om een nieuw moment te prikken op de najaarskalender. “De organisatie is met de gemeente Emmen in gesprek om een geschikte datum te vinden”, aldus Jansen. “Uiteraard zijn we hierbij in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen.”

Langere samenwerking

De KNWU maakte daarnaast bekend dat Jansen Event Sportmanagement ook de komende jaren het NK tijdrijden organiseert. Het gaat om de nationale tijdritkampioenschappen in alle leeftijdscategorieën, tot en met 2023. “Op de edities na 2020 is momenteel nog geen locatie te plakken, maar wel zijn er positieve gesprekken gaande met enkele kandidaat-gemeenten”, kijkt Wim Jansen vooruit.