KNWU schrapt en kijkt naar alternatieven voor NK’s op de baan

De KNWU heeft de baankampioenschappen geschrapt die tot en met december op de kalender stonden. Voor enkele daarvan worden nu alternatieve data in januari gezocht. Mocht de komende tijd blijken dat wedstrijdsport niet voor half januari mogelijk is, dan wordt wellicht tot het definitief schrappen van de baankampioenschappen overgegaan.

De wielerunie doelt op het Nederlands kampioenschap 50 kilometer (12 december), het NK Omnium voor junioren, beloften en eliterenners (20 december) en het NK Duur en Sprint van 27 tot en met 29 december. Er ging eerder al een streep door het NK teamsprint en ploegenachtervolging in Apeldoorn en het NK derny’s in Amsterdam

Het NK Sprint en Duur in Omnisport Apeldoorn – voorzien tussen Kerst en Oud en Nieuw – zou dus een nieuwe datum in het nieuwe jaar kunnen krijgen, mochten de overheidsmaatregelen aangaande corona daar begin december aanleiding toe geven. Alleen in het meest rooskleurige scenario kan hiervoor dezelfde datum worden aangehouden.

Nieuwe kalender

De baancommissie van de KNWU is van mening dat er voor een kampioenschap op de piste minimaal drie weken (door middel van trainingen op de baan) voorbereid moet kunnen worden. Begin volgende maand wordt een nieuwe kalender ingetekend voor het restant van de winter.

Mocht de komende tijd blijken dat wedstrijdsport niet voor half januari mogelijk is, dan wordt wellicht tot het schrappen van de baankampioenschappen overgegaan. ‘Dan zouden in plaats daarvan trainingen en meer laagdrempelige wedstrijden op de kalender worden geplaatst’, zo laat de KNWU weten.