Alle baanwedstrijden tot 1 december geannuleerd, strandrace Scheveningen onder voorbehoud

Bericht dat deze ochtend is verschenen op de website van de Nederlandse Wielrijdersbond KNWU: tot en met 1 december zijn bijna alle wedstrijden geannuleerd, staat er letterlijk te lezen. Alleen de strandrace van 29 november in Scheveningen is nog niet geschrapt.

“Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het corona-virus zijn bijna alle wedstrijden tot 1 december geannuleerd”, meldt de KNWU op haar website. “Op de baan komen het NK’s teamsprint en ploegenachtervolging in Apeldoorn en NK derny’s in Amsterdam daardoor te vervallen. De strandrace op 29 november in Scheveningen wordt vooralsnog wel – onder voorbehoud – georganiseerd.”

“Er wordt gezocht naar nieuwe data op de kalender voor de Nederlands Kampioenschappen op de baan. Mogelijk kunnen deze later in het jaar georganiseerd worden in Omnisport (Apeldoorn) als topsportlocatie”, besluit het bericht.