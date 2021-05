KNWU organiseert in mei kwalificatiemomenten voor NK Tijdrijden 2021

De KNWU stelt beloften-mannen en elite-zonder-contractrenners bij zowel de mannen als vrouwen in staat om via een kwalificatiemoment een startbewijs af te dwingen voor het NK Tijdrijden dat op woensdag 16 juni in Emmen gehouden wordt. Deze chronoproeven staan tevens open voor renners van continentale teams en profs die behoefte hebben aan een extra testmoment.

De kwalificatiemomenten staan gepland voor donderdag 20 mei (beloften-mannen), woensdag 26 mei (vrouwen) en donderdag 27 mei (mannen). De locatie en tijdstippen plus nadere toelichtingen worden in een later stadium bekend gemaakt, stelt de nationale wielerbond op haar website. Wel is al duidelijk dat de tijdritten in de (voor)avond zullen worden gehouden.

Bij het NK Tijdrijden krijgen de renners en rensters een tijdrit van 32 kilometer voorgeschoteld. Het parcours bestaat uit twee lokale rondes van zestien kilometer, met als scherprechter de Muur van Emmen. Ook de wielerbaan op sportpark Meerdijk maakt deel uit van het parcours. Uitvalsbasis voor het NK tijdrijden is het clubhuis van Wielersport Vereniging Emmen.

Twee jaar geleden gingen de titels in het tijdrijden naar Annemiek van Vleuten en Jos van Emden. Daan Hoole was in 2019 de beste tijdrijder in de beloftencategorie.