KNWU onthult selecties wereldbekers veldrijden in de Verenigde Staten

De Nederlandse selecties voor de wereldbekers veldrijden in Waterloo (9 oktober) en Fayetteville (16 oktober) zijn bekendgemaakt. Niet alle veldrijders zijn al aan hun seizoen begonnen, maar onder anderen Lucinda Brand, Fem van Empel en Europees kampioenen Lars van der Haar zijn er wel bij in de Verenigde Staten. Laatstgenoemde rijdt overigens wel alleen in Waterloo.

“Fem van Empel en Lucinda Brand zijn het seizoen gestart met overwinningen en hopen die lijn door te trekken in de Verenigde Staten”, zegt bondscoach Gerben de Knegt in een persbericht van de KNWU. Van Empel won in Kruibeke en Beringen, Brand was de beste in Meulebeke. “De strijd met de Canadese en Amerikaanse renners geeft weer een completer beeld van de verhoudingen aan de top.”

De Knegt verwacht in Tabor (23 oktober) een grotere Nederlandse afvaardiging dan in Waterloo en Fayetteville. “Niet iedereen heeft ervoor gekozen om deze twee wereldbekers mee te nemen in hun programma, maar we hebben wel degelijk een sterk blok aan de start staan dat mee kan doen voor de zeges. Omdat niet alle toppers present zijn, heb ik de selectie bij de vrouwen kunnen aanvullen met enkele rensters die op basis van hun plek op de UCI-ranglijst daar niet automatisch voor in aanmerking kwamen.’’

Nederlandse selectie wereldbekers veldrijden VS – Elite mannen

Lars van der Haar (alleen Waterloo)

Pim Ronhaar

David Haverdings

Nederlandse selectie wereldbekers veldrijden VS – Elite vrouwen

Lucinda Brand

Denise Betsema

Fem van Empel

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Ceylin del Carmen Alvarado

Manon Bakker

Maud Kaptheijns

Veerle Goossens