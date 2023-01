KNWU onthult selectie met Vos voor Wereldbeker Zonhoven, ook Van der Poel present

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Zonhoven (8 januari) bekendgemaakt. Marianne Vos, die donderdag 5 januari (in de X2O Trofee Koksijde) haar rentree maakt in het veld na meer dan een maand afwezigheid, zit in de vrouwenploeg. Het mannenteam wordt aangevoerd door Mathieu van der Poel.

Vos reed haar laatste cross op 26 november. Ze won op die dag de X2O Trofee Kortrijk, maar in de wedstrijden die daaraan voorafgingen, wilde het niet echt vlotten voor de wereldkampioene. Ze besloot in december dus wat gas terug te nemen om de batterijen weer wat op te laden.

Nadat Vos donderdag dus terug zal keren in competitie, staat ze zondag samen met onder anderen Fem van Empel en Puck Pieterse aan de start in Zonhoven. In de mannenselectie zitten, naast Mathieu van der Poel, onder meer Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar. Ook David van der Poel is erbij.

Bondscoach Gerben de Knegt zegt op de site van de KNWU dat de Wereldbeker Zonhoven een van de gelegenheden voor de renners en rensters is om een ticket voor het WK in Hoogerheide af te dwingen. ‘’Bij de junioren en junior-vrouwen wordt die selectie langzaam maar zeker wel steeds duidelijker, maar bij bijvoorbeeld de elite-vrouwen kunnen de komende weekenden toch doorslaggevend worden waar het gaat om al dan niet geselecteerd te worden voor Hoogerheide. Dat WK zit er stilaan wel aan te komen, dus ik ga met steeds meer interesse kijken naar de vorm en de uitslagen van onze sporters.’’

Nederlandse selectie (elite-mannen) voor Wereldbeker Zonhoven (8 januari):

Lars van der Haar

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Mathieu van der Poel

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Stan Godrie

David van der Poel

Nederlandse selectie (elite-vrouwen) voor Wereldbeker Zonhoven (8 januari):

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Denise Betsema

Ceylin del Carmen Alvarado

Shirin van Anrooij

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Annemarie Worst

Aniek van Alphen

Marianne Vos

Yara Kastelijn

Leonie Bentveld

Iris Offerein

Nederlandse selectie (belofte-mannen) voor Wereldbeker Zonhoven (8 januari):

Luke Verburg

David Haverdings

Tibor del Grosso

Danny van Lierop

Bailey Groenendaal

Lucas Janssen

Nederlandse selectie (junior-mannen) voor Wereldbeker Zonhoven (8 januari):

Guus van den Eijnden

Senna Remijn

Jelte Jochems

Floris Haverdings

Mika Vijfvinkel

Keije Solen

Nederlandse selectie (junior-vrouwen) voor Wereldbeker Zonhoven (8 januari):

Lauren Molengraaf

Puck Langenbarg

Sara Sonnemans

Bloeme Kalis