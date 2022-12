Marianne Vos hervat de competitie ‘pas’ in X2O Trofee Koksijde

Marianne Vos zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen. De regerende wereldkampioene in het veld pakt in het nieuwe jaar de draad weer op in de X2O Trofee Koksijde (5 januari).

Voor de laatste cross van Vos moeten we een maand terug in de tijd. De 35-jarige renster boekte op zaterdag 26 november in de X2O Trofee van Kortrijk haar eerste en dus voorlopig enige zege in het veldritseizoen 2022-2023. Daarvoor kwam ze al vijf keer in actie in respectievelijk Woerden, Maasmechelen, Namen, Beekse Bergen en Merksplas.

Vos besloot na haar zege in Kortrijk bewust wat gas terug te nemen, om zo de batterijen weer op te laden na een zwaar weg- en eerste deel van het veldritseizoen. Vos keert pas over goed twee weken weer terug in competitie, en zal dus niet deelnemen aan de (meeste) crossen in de kerst- en nieuwjaarsperiode.

Focus op de kampioenschappen

In de X2O-manche van Koksijde (5 januari) zal ze weer aan de start verschijnen van een veldrit, gevolgd door de Wereldbeker van Zonhoven op zondag 8 januari 2023. Vos richt zich met name op het NK en WK veldrijden in respectievelijk Zaltbommel en Hoogerheide. De Nederlandse hoopt op beide kampioenschappen haar titel te verdedigen. Tussen het NK en WK in zal ze ook nog meedoen aan de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm.

Wedstrijdprogramma Marianne VOS