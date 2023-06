Menno Huising (19) maakt in 2025 de stap naar hoofdmacht Jumbo-Visma

Menno Huising wordt in 2025 prof. De 19-jarige renner zal in 2025 vanuit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma doorstromen naar het WorldTeam. Huising heeft een contract getekend tot eind 2027.

Eerstejaarsbelofte Huising maakte dit seizoen zijn debuut voor het Jumbo-Visma Development Team. In de voorbije maanden werd hij al veertiende in Luik-Bastenaken-Luik U23 en won hij de Flèche Ardennaise. Vorig jaar eindigde hij als zesde op het WK op de weg voor junioren.

“Ondanks dat ik hier nog niet zo lang ben, besef ik heel goed dat ik onderdeel uitmaak van de beste opleidingsploeg van het peloton”, zegt Huising in een reactie op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Alles is aanwezig om je verder door te ontwikkelen als renner, maar op een heel toegankelijke manier. Ik ben heel leergierig en dus vind ik het fijn dat ik gebruik kan maken van alle expertise die in huis is. Er heerst tegelijkertijd een heel familiale sfeer in de ploeg. Voor mij was er dus geen betere omgeving denkbaar dan deze ploeg om de stap naar het profpeloton te zetten. Dit voelt als een jongensdroom en ik kijk er enorm naar uit om straks in de WorldTour uit te komen.”

“Bijzondere renner”

Huising is de eerste renner die doorstroomt naar de profs vanuit CyclingClassNL, een gezamenlijk opleidingsproject van KNWU, NOC*NSF en Team Jumbo-Visma. Afgelopen winter sloot hij zich dus aan bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. “Daar zijn we ontzettend trots op”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman. “Menno heeft veelbelovende dingen laten zien de afgelopen jaren. Hij is volop in ontwikkeling en dat blijft de komende jaren het voornaamste doel. We geloven in een mooie toekomst voor hem in onze omgeving.”

Robbert de Groot, head of development bij Jumbo-Visma, maakte Huising de afgelopen jaren van dichtbij mee. “We hadden snel in de gaten dat hij een bijzondere renner was”, zegt De Groot. “Waar hij uiteindelijk in zal excelleren zijn we nog aan het ontdekken. Menno heeft een hoop natuurlijke fietsvaardigheden, maar kan zich op alle domeinen nog verbeteren. Daar gaan we de komende jaren mee verder. Eerst in het Development Team en daarna in de WorldTour.”