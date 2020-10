KNWU maakt selecties bekend voor EK veldrijden in Rosmalen

De KNWU heeft de selecties bekend gemaakt voor het Europees kampioenschap veldrijden in Rosmalen. Bondscoach Gerben de Knegt heeft in totaal 26 renners en rensters aangewezen voor de continentale titelstrijd, die op 7 en 8 november op het terrein van Autotron Rosmalen wordt verreden.

Bondscoach De Knegt denkt dat Nederland – net als in 2018 – opnieuw kan uitblinken in eigen land. “Ik denk dat we bij de elitevrouwen, de beloftenvrouwen en de beloftenmannen voor de titel mee kunnen doen. Al is er bij de laatste categorie minder tegenstand dan normaal door de afzegging van de Belgen.”

“Bij de elitemannen hoop ik op een podiumplaats. Het is een winter met, vooral voor de jongerencategorieën, weinig wedstrijden. Ik heb daarom behalve de resultaten van dit jaar ook de klasseringen van vorige winter meegewogen.” Bij de elitemannen zijn Lars van der Haar, Corné van Kessel en David van der Poel de speerpunten. Mathieu van der Poel duikt pas later het veld in.

Meerdere kandidaten

Een volledig Nederlands podium bij de vrouwen is zeker niet uitgesloten, aangezien De Knegt kan rekenen op meerdere titelkandidaten met Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en titelverdedigster Yara Kastelijn. Bij de U23-mannen is het vooral uitkijken naar Ryan Kamp.

Keuzeheer De Knegt heeft in de laatste categorie, de U23-vrouwen, ook meerdere kandidaten voor de Europese titel met Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Manon Bakker, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse.

Selectie Elite Mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

David van der Poel

Maik van der Heijden

Stan Godrie

Selectie Elite Vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Denise Betsema

Yara Kastelijn

Sophie de Boer

Selectie U23 Mannen

Ryan Kamp

Pim Ronhaar

Tim van Dijke

Mees Hendrikx

Kyle Agterberg

Luke Verburg

Hugo Kars

Bart Artz

Selectie U23 Vrouwen

Inge van der Heijden

Aniek van Alphen

Manon Bakker

Shirin van Anrooij

Puck Pieterse

Fem van Empel

Susanne Meistrok