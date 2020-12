KNWU houdt begin 2021 uitgestelde voorzittersverkiezing

De KNWU kiest begin volgend jaar een nieuwe voorzitter. Op 5 januari mogen de congresleden opnieuw hun stem uitbrengen, schrijft het AD.

Half november had tijdens een digitaal congres een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Hierbij moesten de stemgerechtigde leden via een speciale site hun stem uitbrengen, maar dit systeem bleek niet naar behoren te werken. Niet alle stemgerechtigde leden slaagden er daadwerkelijk in een stem uit te brengen. Besloten werd om de verkiezing uit te stellen.

5 januari wordt een nieuwe poging gedaan, opnieuw via een online tool. De KNWU heeft besloten de stemprocedure een dag eerder met congresleden te testen. Een notaris zal aanwezig zijn om toe te zien dat de stemprocedure ordentelijk verloopt.

De verkiezing om het voorzitterschap van de KNWU gaat tussen Marc van den Tweel (voorgedragen door de wielerbond) en Gerry van Gerwen (voorgedragen door de Vereniging van BeroepsWielrenners). Sinds het afscheid van Marcel Wintels is Jak Dekker actief als interim-voorzitter.