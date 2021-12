Amy Pieters met traumahelikopter afgevoerd na aanrijding

Amy Pieters heeft vanmiddag een aanrijding gehad tijdens een wegtraining in Spanje. De 30-jarige Nederlands kampioene is daarbij het bewustzijn verloren. Ze is vervolgens door een traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis van Alicante waar ze geopereerd is aan haar hoofd.

Dit artikel delen:

De val deed zich voor na een botsing binnen de nationale baanploeg die in het Spaanse Calpe op trainingskamp was. Haar wegploeg SD Worx laat weten momenteel geen verdere mededelingen over het ongeval te kunnen doen.